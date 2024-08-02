Anne-Bebek Dostu Hastane ünvanına sahip Necip Fazıl Kısakürek Hastanesi, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında, Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binasında anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme standı açtı.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte, anne sütünün bebek gelişimi üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı. Standı ziyaret eden anne ve anne adaylarına, emzirmenin faydaları, doğru emzirme yöntemleri ve anne sütünün önemi hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Etkinlik kapsamında, anne sütünün bebekler için en doğal ve en sağlıklı besin kaynağı olduğu belirtilirken, emzirmenin anne sağlığı üzerindeki olumlu etkileri de ele alındı. Anne adaylarına, doğru emzirme teknikleri ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet yener, anne sütünün sadece bebek sağlığı için değil, anne sağlığı için de önemli olduğunu belirterek, emzirmenin teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bilgilendirme standı, hafta boyunca hastane ziyaretçilerine açık olacak.