Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte, anne sütünün bebek gelişimi üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı. Standı ziyaret eden anne ve anne adaylarına, emzirmenin faydaları, doğru emzirme yöntemleri ve anne sütünün önemi hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Etkinlik kapsamında, anne sütünün bebekler için en doğal ve en sağlıklı besin kaynağı olduğu belirtilirken, emzirmenin anne sağlığı üzerindeki olumlu etkileri de ele alındı. Anne adaylarına, doğru emzirme teknikleri ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Vehbi ŞİRİKÇİ düzenlenen etkinliğe katılarak "Bebeğin fiziksel ve ruhsal sağlığı için en uygun besin, annenin kendi sütüdür. Her annenin sütü, kendi bebeği için en uygun bileşimdedir. Bunun için anne sütü bebekler için hayati önem taşır." İfadelerine yer verdi.

Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet yener, anne sütünün sadece bebek sağlığı için değil, anne sağlığı için de önemli olduğunu belirterek, emzirmenin teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bilgilendirme standı, hafta boyunca hastane ziyaretçilerine açık olacak.

Editör: Yunus Firdevsoğlu