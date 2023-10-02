Diyarbakır'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve 5 yaşındaki kızı yaralandı.

F.A. merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bir iş yerine tabancayla ateş açtı.

Bu sırada iş yerinin önünden geçen M.A. ve 5 yaşındaki kızı F.N.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ve kızı ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Bölgede inceleme yapan Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)