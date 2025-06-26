ÇEKMECEDE TEPKİSİZ BULUNDU

Olay, Mayıs 2024'te Houston'daki bir motelde yaşandı. Destiny Campos ve Jeremy Fancher çifti, 4 aylık bebeklerinin hareketsiz olduğu ihbarında bulundu. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde, minik Brookelynn'i çekmecenin içinde tepkisiz şekilde buldu.

ADLİ TIP HAVA YETERSİZLİĞİNİ DOĞRULADI

Başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta bebeğin ölüm nedeni netlik kazanmazken, yaklaşık bir yıl sonra yapılan detaylı adli tıp incelemesinde, Brookelynn'in havasızlıktan boğularak öldüğü tespit edildi.

ANNE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturmanın derinleşmesi üzerine tekrar sorgulanan Destiny Campos, bebeğini ağladığı gerekçesiyle çekmeceye koyduğunu itiraf etti. Çekmecenin çevresini havlularla sardığını ve böylece bebeğin sesinin duyulmasını engellemeye çalıştığını söyledi. Baba Jeremy Fancher'ın da olayda aktif sorumluluğu olduğu ortaya çıktı.

AİLENİN YAŞAM KOŞULLARI KORKUNÇ ÇIKTI

Polis ekiplerinin aileye ait evde yaptığı incelemede hijyen koşullarının son derece kötü olduğu, mutfak ve banyoda su bulunmadığı ve genel yaşam alanının bakımsız olduğu belirtildi.

BEBEĞİN ANNEANNESİ YIKILDI: "ADALET YERİNİ BULSUN"

Bebeğin anneannesi Lisa Farrell ise olay sonrası yaptığı açıklamada gözyaşlarına boğularak, "İkisi de suçlu. Torunumun hayatını mahvettiler. Mezuniyetini, düğününü göremeyecek. Adalet yerini bulmalı," dedi.

Harris County Şerifi Ed Gonzalez, çift hakkında cinayet davası açıldığını ve Campos ile Fancher'ın farklı cezaevlerine gönderildiğini duyurdu.