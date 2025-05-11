Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Lavanta Çiçeği Anaokulu öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla düzenledikleri özel gösteriyle annelerine unutulmaz bir gün yaşattı. Miniklerin sergilediği birbirinden güzel performanslar, izleyen annelerden ve davetlilerden büyük alkış aldı.

Okulun bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi ve özel olarak hazırladıkları dans gösterilerini sundu. Annelerine olan sevgilerini ve minnetlerini dile getiren miniklerin heyecanı ve coşkusu görülmeye değerdi. Gösteri sırasında duygusal anlar yaşanırken, bazı annelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Gösterinin sonunda okul yönetimi tarafından tüm annelere çiçek takdim edildi. Veliler, çocuklarının bu anlamlı sürprizi karşısında duydukları memnuniyeti dile getirerek, okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür ettiler. Lavanta Çiçeği Anaokulu'nun bu anlamlı etkinliği, anneler ve çocukları arasındaki sevgi bağını bir kez daha gözler önüne serdi.