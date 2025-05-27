İddialara göre; Adana’nın Çukurova ilçesinde özel bir hastanede yaşanan cenaze karışıklığı aileye acı üstüne acı yaşattı. Yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki Dudu Hülya Kahveci’nin cenazesi, resmi işlemler tamamlandıktan sonra başka bir aileye teslim edilerek Feke ilçesine gönderildi. Durumu fark eden yakınları annelerinin naaşını 4 saat süren arayışın ardından hastane önünde teşhis edebildi.

4 Saatlik Cenaze Arayışı

8 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dudu Hülya Kahveci, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi saat 18.00’de cenazeyi teslim almak için hastane morguna indiğinde Kahveci’nin naaşını bulamadı. Bunun üzerine kızı Arzu Yazıcıoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte polis merkezine giderek kayıp cenaze için şikâyette bulundu.

Cenaze Yanlışlıkla Feke’ye Gönderildi

İddiaya göre, hastane yetkilileri saat 15.30 sularında başka bir aileye kadın cenazesi teslim ettiklerini açıkladı. Gönderilen naaşın Dudu Hülya Kahveci’ye ait olduğu, Feke ilçesine ulaştırıldıktan sonra ortaya çıktı. Gelişme üzerine cenaze tekrar Adana’ya getirildi.

Hastane Önünde Teşhis

Saat 21.00 civarında hastane önüne gelen cenaze aracı, yol kenarında durduruldu ve tabut açılarak aile tarafından teşhis yapıldı. Dudu Hülya Kahveci’nin cenazesi daha sonra Adana Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

"Bu Ancak Komedi Filmlerinde Olur"

Damadı Haluk Yazıcıoğlu yaşananlara tepki göstererek, “Zaten acımızı yaşıyoruz, bir de bu şokla karşılaştık. Kimse özür bile dilemedi. Allah’tan cenazemiz, mezara konulmadan geri döndü. Bu tür şeyler ancak komedi filmlerinde olur” dedi.

"Annemi 4 Saat Sonra Yol Kenarında Buldum"

Kızı Arzu Yazıcıoğlu ise olaya ilişkin yasal süreç başlattıklarını belirterek şunları söyledi:

“Ben annemi 4 saat boyunca aradım. Bu olay kimsenin başına gelmemeli. Zaten yastayız, bir de cenazemiz ortadan kayboldu. Hastane yetkililerinden ne açıklama ne de özür geldi. Sonuna kadar şikâyetçiyim.”

Cenaze Edirne’ye Gönderilecek

Dudu Hülya Kahveci’nin naaşının, işlemler tamamlandıktan sonra memleketi Edirne’ye gönderilerek orada toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.