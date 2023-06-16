Adana'da 13 Mayıs akşamı Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki Merkez Park içerisinde bulunan bir tesiste düzenlenen düğünde akrabasının düğününe katılan Ali Yeşilağaç (48), kendisine ayrılan masada otururken, bir süre sonra akrabası Necmettin Ömer Kapka (38) geldi.

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kapka, tabancasıyla Yeşilağaç’a ateş açtı.

Annesini öldürdüğünü düşündüğü adamı vurdu

Yeşilağaç, kanlar içinde yere yığıldı. Kapka ise kaçtı.

Çağırılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yeşilağaç, kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Necmettin Ömer Kapka’nın Mersin’deki bir evde saklandığı tespit edildi.

"Düğünde karşılaştık, beni görünce elini beline götürdü"

Ekiplerin düzenlediği operasyonla Kapka yakalanarak Adana’ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde, "Ali Yeşilağaç, annem Fatime Altundal’ın tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılandı. Delil yetersizliğinden beraat etti. Düğünde karşılaştık. Beni görünce elini beline götürdü. Silah çekeceğini düşündüm ve tabancayla ateş ettim” dediği öğrenilen Kapka, adliyeye sevk edildi.

Kapka, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da annesinin cinayetinden beraat eden akrabasını düğünde öldürdü

Delil yetersizliğinden beraat etti

Ali Yeşilağaç’ın ise 2006'nın Mart ayında öldürülen Fatime Altundal cinayetinden yargılanıp delil yetersizliğinden beraat ettiği, ayrıca aynı yılın mayıs ayında da tabancayla vurularak öldürülen İsmail Aksu cinayetinden de yargılanıp ‘kasten adam öldürmek’ suçundan 25 yıl hapis cezası aldığı, geçen yıllarda da tahliye edildiği öğrenildi.