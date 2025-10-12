Antalya'nın Finike ilçesinde '2. Yazır Üzümü Şenliği' gerçekleştirildi.

Yazır Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Çelik, açılış konuşmasında, Antalya Valiliğinin talimatıyla ilçelerde kurulan Coğrafi İşaretler Komisyonları aracılığıyla tüm ilçelerde bir coğrafi işaret seferberliği başlatıldığını söyledi.

Finike olarak 5 ürün için coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını belirten Çelik, 'Finike Yazır üzümü ve Yazır üzümü pekmezi için de coğrafi işaret sürecini başlattık. En kısa sürede bu iki ürünümüze coğrafi işaret kazandırarak yöremizin markalaşmasına katkı sunacağız.' dedi.

Ürünlerin tanıtımının bölge ekonomisine ve kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını belirten Çelik, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.