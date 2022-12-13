Anlatya, sele teslim oldu.

Kentin; Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde, sağanak yağış etkili oldu.

Aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı.

Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açarken hayat adeta felç oldu.

"Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizde genel hayata etkili afet bölgesi kararı alınmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan, ziyareti öncesi basın açıklamasında bulundu ve Antalya'daki sel felaketi konusuna değindi.

Kentin Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinin, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çevremizde güvenlik ve barış kuşağı oluşturmanın adımlarını atarken, Türkiye özellikle afet yönetimi ve afet sonrası yaraların sarılmasında dünyada örnek gösterilen ülke haline gelmiştir.

Son Düzce depreminde vatandaşımıza 'devlet nerede' sözünü kullanılmamışsa, Demre, Finike'deki sel baskını için tüm baskınlarımızı seferber ettik.

İçişleri, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm Bakanlarımız hemen bölgeye intikal ettiler. Bakanlarımız bölgede yürütülen faaliyetlerin koordinasyonu ile bizzat ilgileniyor. 13 bin 200 dekar tarım arazisinde zarar meydana gelmiştir. Konut, işyeri, araçlarla ilgili zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizde genel hayata etkili afet bölgesi kararı alınmıştır.

"Toplamda 100 milyon lira aşkın destek bölgeye gönderilmiştir"

SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. İlk etapta AFAD'dan 20 milyon lira, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatif Birliği 50 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2,5 milyon lira olmak üzere toplamda 100 milyon lira aşkın destek bölgeye gönderilmiştir.

KOSGEB'den 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlanmıştır. Devletimiz afetzedelerimizin yanında olmayı sürdürecektir."