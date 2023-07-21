Dokuma tezgahlarında kök boyalı iplerle dokunmuş motifleriyle ünlü Türk halıları ve kilimleri, ülkenin çeşitli yerlerinden ilçeye getirilerek önce yıkanıyor ardından da kurutulup onarımdan geçiriliyor.

Halılar daha sonra güneş altında mikroplarından arınması ve renginin pastele dönüşmesi için tarlalara seriliyor. Ekin hasadı için tarlalarda günlerce alın teri döken işçiler, aynı tarlalarda bu kez halı mesaisi yapıyor.



Binlerce halının yan yana serildiği tarım arazileri, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.