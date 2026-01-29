Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobilin refüjde bulunan çukura düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Baran E. idaresindeki 07 CCJ 959 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Antalya Bulvarı'nda refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüjde bulunan çukura düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince ters dönen araçtan çıkarılan sürücü Baran E. ile 2 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA