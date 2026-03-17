Türkiye’de 5G Resmen Başlıyor
Uzun süredir beklenen 5G teknolojisi için tarih netleşti. Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti aktif hale getirilecek.
Birçok ilde kullanıcılar daha hızlı internet, düşük gecikme süresi ve yüksek veri kapasitesiyle tanışacak.
5G Tarifeleri Açıklandı
Operatörlerden ilk adım Vodafone’dan geldi. Yeni müşterilere yönelik açıklanan 5G tarifeleri şu şekilde:
- Kırmızı Fırsat Tarifeleri:
- RED Tarifeleri
- 26 Yaş Altı Gençlere Özel Tarifeler
- İlk Hattım Tarifeler
Farklı kotalarda ara paketlerin de yer aldığı tarifelerde dikkat çeken en önemli detay ise:
👉 Sınırsız internet paketi bulunmaması
Sınırsız İnternet Yok
Açıklanan yeni 5G tarifelerinde:
Sınırsız internet seçeneği yer almıyor
Ancak bazı paketlerde
YouTube
Netflix
Prime Video
Sosyal medya
için sınırsız kullanım avantajı sunuluyor.
5G Ne Zaman Aktif Olacak?
Operatör tarafından yapılan açıklamaya göre:
📅 1 Nisan 2026 itibarıyla
Yeni ve mevcut tarifelerde 5G otomatik aktif olacak
Ancak kullanıcıların 5G’den faydalanabilmesi için:
✔ 5G uyumlu telefon
✔ 5G kapsama alanı
şartlarını sağlaması gerekiyor.