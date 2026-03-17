Türkiye’de 5G Resmen Başlıyor

Uzun süredir beklenen 5G teknolojisi için tarih netleşti. Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti aktif hale getirilecek.

Birçok ilde kullanıcılar daha hızlı internet, düşük gecikme süresi ve yüksek veri kapasitesiyle tanışacak.

5G Tarifeleri Açıklandı

Operatörlerden ilk adım Vodafone’dan geldi. Yeni müşterilere yönelik açıklanan 5G tarifeleri şu şekilde:

Kırmızı Fırsat Tarifeleri:

RED Tarifeleri

26 Yaş Altı Gençlere Özel Tarifeler

İlk Hattım Tarifeler

Farklı kotalarda ara paketlerin de yer aldığı tarifelerde dikkat çeken en önemli detay ise:

Sınırsız İnternet Yok

Açıklanan yeni 5G tarifelerinde:

Sınırsız internet seçeneği yer almıyor

Ancak bazı paketlerde YouTube Netflix Prime Video Sosyal medya



için sınırsız kullanım avantajı sunuluyor.

5G Ne Zaman Aktif Olacak?

Operatör tarafından yapılan açıklamaya göre:

📅 1 Nisan 2026 itibarıyla

Yeni ve mevcut tarifelerde 5G otomatik aktif olacak

Ancak kullanıcıların 5G’den faydalanabilmesi için:

✔ 5G uyumlu telefon

✔ 5G kapsama alanı

şartlarını sağlaması gerekiyor.