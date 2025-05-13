AEDAŞ 12 Mayıs Pazartesi günü Antalya’nın Aksu, Alanya, Döşemealtı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli ve Manavgat ilçelerinde planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesinti yapılacağını duyurdu.

AEDAŞ’tan alınan bilgilere göre elektrik kesintisi olacak ilçe ve mahalleler şu şekilde;

AKSU

AKSU,MERKEZ ATATURK 52 SK.,MERKEZ ATATÜRK 40,MERKEZ ATATÜRK 43,MERKEZ ATATÜRK Mah. 40 Sk.,MERKEZ ATATÜRK Mah. 52 Sk.,MERKEZ ÇAMKÖY 39,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 22052;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN ANDIZLI,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN GÖKNAR,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. GÖKNAR Sk.,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. SARDUNYA Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA ANDIZLI,MERKEZ AYANOĞLU,MERKEZ AYDOĞMUŞ Mah. 1467 Sk.,MERKEZ AYDOĞMUŞ Mah. 1488 Sk.,MERKEZ AYDOĞMUŞ Mah. 1450 Sk.,MERKEZ AYDOĞMUŞ Mah. 1462 Sk.,MERKEZ DEMİREL 7270,MERKEZ DEMİREL 7280,MERKEZ DÜDENBAŞI Mah. 2371 Sk.,MERKEZ GAZİ 6607,MERKEZ GAZİ 6608,MERKEZ GAZİ Mah. 6593 Sk.,MERKEZ GAZİ Mah. 6598 Sk.,MERKEZ GAZİLER 8275,MERKEZ GAZİLER 8461,MERKEZ GAZİLER Mah. 240 Sk.,MERKEZ GAZİLER Mah. 380 Sk.,MERKEZ HABİBLER,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ 3529,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ GÜNEŞ,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ Mah. 3509 Sk.,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ Mah. 3511 Sk.,MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY 6730,MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY 6739,MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY Mah. 6738 Sk.,MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY Mah. 6739 Sk.,MERKEZ MENDERES AKGÜL,MERKEZ MENDERES GÜNAYDIN,MERKEZ MENDERES Mah. 7748 Sk.,MERKEZ MENDERES Mah. UZUN Sk.,MERKEZ SÜTÇÜLER 6510,MERKEZ SÜTÇÜLER SÜTÇÜLER,MERKEZ VARSAK ESENTEPE 11.,MERKEZ VARSAK ESENTEPE Mah. 7004 Sk.,MERKEZ VARSAK ESENTEPE Mah. 7057 Sk.,MERKEZ VARSAK ESENTEPE ŞELALE,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA 1518,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA METİN OKTAY,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. 1457 Sk.,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. OĞUZ ÖZKAN Cd,MERKEZ VARSAK MENDERES Mah. 7490 Sk.,MERKEZ VARSAK MEND bölgelerinde 12/05/2025 03:30:00 - 12/05/2025 06:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKSU,KARAÖZ,KARAÖZ KARAÖZ,KÖSELER KARAÖZ Mah.,MERKEZ KARAÖZ,MERKEZ KARAÖZ Mah.,MERKEZ KAYADİBİ ANTALYA ISPARTA YOLU,MERKEZ KAYADİBİ Mah. 14004,MERKEZ KAYADİBİ Mah. NALBANTLAR Sk.,MERKEZ MANDIRLAR Mah. 29160,ORTAKÖY ORTAKÖY;BURDUR,BUCAK,KARGI KÖYÜ MERKEZ Mah.,KARGI KÖYÜ TAŞDİBİ Mah.,KARGI KÖYÜ ÇOBANLAR Mah.,KARGI Köyü MERKEZ,KARGI Köyü TAŞDİBİ Mah. bölgelerinde 12/05/2025 09:00:00 - 12/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKSU,MERKEZ BOZTEPE,MERKEZ BOZTEPE MH.,MERKEZ BOZTEPE Mah.,MERKEZ KUMKÖY,MERKEZ KUMKÖY Mah. bölgelerinde 12/05/2025 10:00:00 - 12/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALANYA

ALANYA,614183 GÜLLER PINARI,MERKEZ GÜLLER PINARI AHMET TOKUŞ,MERKEZ GÜLLER PINARI Mah. RECEPLİ Sk.,MERKEZ GÜLLER PINARI RECEPLİ bölgelerinde 12/05/2025 09:00:00 - 12/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALANYA,617431 SARAY,617431 SARAY,MERKEZ KADIPAŞA Mah. ABALILAR Sk.,MERKEZ KADIPAŞA Mah. ABALILAR Sk.,MERKEZ KADIPAŞA Mah. SİPAHİLER Sk.,MERKEZ KADIPAŞA Mah. SİPAHİLER Sk.,MERKEZ KADIPAŞA NEZİHE SOYDAN,MERKEZ KADIPAŞA NEZİHE SOYDAN,MERKEZ KADIPAŞA SİPAHİLER,MERKEZ KADIPAŞA SİPAHİLER,MERKEZ KIZLAR PINARI HACIKADİROĞLU,MERKEZ KIZLAR PINARI HACIKADİROĞLU,MERKEZ KIZLAR PINARI Mah. STAD Cd,MERKEZ KIZLAR PINARI Mah. STAD Cd,MERKEZ KIZLAR PINARI Mah. ŞOFÖRLER ODASI Sk.,MERKEZ KIZLAR PINARI Mah. ŞOFÖRLER ODASI Sk.,MERKEZ KIZLAR PINARI STAD,MERKEZ KIZLAR PINARI STAD bölgelerinde 12/05/2025 09:30:00 - 12/05/2025 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALANYA,MERKEZ AVSALLAR HATIP,MERKEZ AVSALLAR Mah. FUĞLA Cd,MERKEZ AVSALLAR Mah. NAZMİBEY Sk.,MERKEZ AVSALLAR ÇAMLIK bölgelerinde 12/05/2025 10:00:00 - 12/05/2025 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALANYA,MERKEZ AKDAM Mah. .,MERKEZ AKDAM Mah. MERKEZ 12 Sk.,MERKEZ AVSALLAR Mah. SÜVARİ Sk.,MERKEZ AVSALLAR ÇİLLER,MERKEZ TURKLER,MERKEZ TÜRKLER,MERKEZ TÜRKLER Mah. bölgelerinde 12/05/2025 10:00:00 - 12/05/2025 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALANYA,MERKEZ AVSALLAR GAZİLER,MERKEZ AVSALLAR Mah. GAZİLER Cd,MERKEZ AVSALLAR Mah. İNCİRLİK Sk.,MERKEZ AVSALLAR STADYUM bölgelerinde 12/05/2025 13:00:00 - 12/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DÖŞEMEALTI

DÖŞEMEALTI,MERKEZ YEŞİLBAYIR Mah. 5735 Sk.,MERKEZ YEŞİLBAYIR Mah. 5737;ANTALYA,KEPEZ,.,MERKEZ AKTOPRAK Mah. 1700 Sk.,MERKEZ AKTOPRAK Mah. 1712 Sk.,MERKEZ BARIŞ 2913,MERKEZ BARIŞ 2917,MERKEZ BARIŞ Mah. 2917 Sk.,MERKEZ BARIŞ Mah. 2918 Sk.,MERKEZ EMEK 2181,MERKEZ EMEK 2194,MERKEZ EMEK Mah. 2181 Sk.,MERKEZ EMEK Mah. IŞIK Cd,MERKEZ GÖÇERLER 3412,MERKEZ GÖÇERLER Mah. 3410 Sk.,MERKEZ GÖÇERLER Mah. 3412 Sk.,MERKEZ KARŞIYAKA,MERKEZ KAZIM KARABEKİR 6305,MERKEZ KAZIM KARABEKİR 6309,MERKEZ KAZIM KARABEKİR Mah. 6301 Sk.,MERKEZ KAZIM KARABEKİR Mah. 6302 Sk.,MERKEZ KUZEYYAKA 2554,MERKEZ KUZEYYAKA Mah. 2554 Sk.,MERKEZ KUZEYYAKA Mah. ŞELALE Cd,MERKEZ KUZEYYAKA ŞELALE,MERKEZ KÜTÜKÇÜ Mah.,MERKEZ ULUS,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. 1700 Sk.,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. 1738 Sk.,MERKEZ YENİ 2441,MERKEZ YENİ 2443,MERKEZ YENİ Mah. 2417 Sk.,MERKEZ YENİ Mah. 2443 Sk.,MERKEZ YEŞİLTEPE 2681,MERKEZ YEŞİLTEPE Mah. 2679 Sk.,MERKEZ YEŞİLTEPE Mah. 2681 Sk.,MERKEZ YEŞİLTEPE ZİYA GÖKALP,MERKEZ YÜKSELİŞ,MERKEZ ZAFER NECDET ADALI,MERKEZ ZAFER SAKARYA,MERKEZ ÇANKAYA 6102,MERKEZ ÖZGÜRLÜK;ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ALTINDAĞ 157,MERKEZ ALTINDAĞ 170,MERKEZ ALTINDAĞ Mah. TEOMANPAŞA Cd,MERKEZ ALTINDAĞ Mah. TURGUT REİS Cd,MERKEZ BAHÇELİEVLER,MERKEZ CUMHURIYET 701 SK.,MERKEZ CUMHURIYET 760 SK.,MERKEZ CUMHURİYET 627,MERKEZ CUMHURİYET 680,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 634 Sk.,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 677 Sk.,MERKEZ DENİZ,MERKEZ DUTLUBAHÇE,MERKEZ ELMALI 9,MERKEZ ELMALI Mah. 9 Sk.,MERKEZ ELMALI MİLLİ EGEMENLİK,MERKEZ ETİLER 853, bölgelerinde 12/05/2025 01:00:00 - 12/05/2025 03:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DÖŞEMEALTI,MERKEZ YENİKÖY 247.,MERKEZ YENİKÖY 41,MERKEZ YENİKÖY Mah. 41 Sk.,MERKEZ YENİKÖY Mah. CENGİZ TOPEL Cd bölgelerinde 12/05/2025 09:00:00 - 12/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DÖŞEMEALTI,MERKEZ ALTINKALE Mah. 5273,MERKEZ YEŞİLBAYIR Mah. 5471- bölgelerinde 12/05/2025 09:00:00 - 12/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DÖŞEMEALTI,MERKEZ YENİKÖY 100,MERKEZ YENİKÖY Mah. 102 Sk.,MERKEZ YENİKÖY Mah. 104 Sk.,MERKEZ YENİKÖY TURGUT ÖZAL bölgelerinde 12/05/2025 09:00:00 - 12/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FİNİKE

FİNİKE,MERKEZ ARİF,MERKEZ ARİF Mah.,MERKEZ ERNEZ Mah. GÜZEL YOL Sk.,MERKEZ GÜNÇALI GÜZEL YOL,MERKEZ GÜNÇALI Mah. GÜZEL YOL Sk.,MERKEZ YAZIR Mah.,MERKEZ ÇAMLIBEL,MERKEZ ÇAMLIBEL Mah. bölgelerinde 12/05/2025 09:00:00 - 12/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİPAŞA

GAZİPAŞA,MERKEZ ILICA,MERKEZ ILICA Mah. KÖSELER Sk.,MERKEZ ILICA Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ YENİKÖY BAĞLI KOYAK,MERKEZ YENİKÖY MERKEZ,MERKEZ YENİKÖY Mah. MURATDAMI Sk.,MERKEZ YENİKÖY Mah. ÇALIŞ OLUĞU BELDİBİ Sk. bölgelerinde 12/05/2025 09:00:00 - 12/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAŞ

KAŞ,MERKEZ YEŞİLKÖY Mah. KARAGÜLLER bölgelerinde 12/05/2025 09:00:00 - 12/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAŞ,MERKEZ YEŞİLKÖY HİLMİ TOKSOY,MERKEZ YEŞİLKÖY KANAL BAŞI,MERKEZ YEŞİLKÖY Mah. FIRNAZ İSKELESİ Cd,MERKEZ YEŞİLKÖY Mah. KANAL BAŞI Sk.;ANTALYA,KEPEZ,.KÜLTÜR MH. DUMLUPINAR BULV. N KÜLTÜR MH. DUMLUPINAR BULV. N: bölgelerinde 12/05/2025 09:00:00 - 12/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEPEZ

KEPEZ,.,MERKEZ AKTOPRAK Mah. 1700 Sk.,MERKEZ AKTOPRAK Mah. 1712 Sk.,MERKEZ BARIŞ 2913,MERKEZ BARIŞ 2917,MERKEZ BARIŞ Mah. 2917 Sk.,MERKEZ BARIŞ Mah. 2918 Sk.,MERKEZ EMEK 2181,MERKEZ EMEK 2194,MERKEZ EMEK Mah. 2181 Sk.,MERKEZ EMEK Mah. IŞIK Cd,MERKEZ GÖÇERLER 3412,MERKEZ GÖÇERLER Mah. 3410 Sk.,MERKEZ GÖÇERLER Mah. 3412 Sk.,MERKEZ KARŞIYAKA,MERKEZ KAZIM KARABEKİR 6305,MERKEZ KAZIM KARABEKİR 6309,MERKEZ KAZIM KARABEKİR Mah. 6301 Sk.,MERKEZ KAZIM KARABEKİR Mah. 6302 Sk.,MERKEZ KUZEYYAKA 2554,MERKEZ KUZEYYAKA Mah. 2554 Sk.,MERKEZ KUZEYYAKA Mah. ŞELALE Cd,MERKEZ KUZEYYAKA ŞELALE,MERKEZ KÜTÜKÇÜ Mah.,MERKEZ ULUS,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. 1700 Sk.,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. 1738 Sk.,MERKEZ YENİ 2441,MERKEZ YENİ 2443,MERKEZ YENİ Mah. 2417 Sk.,MERKEZ YENİ Mah. 2443 Sk.,MERKEZ YEŞİLTEPE 2681,MERKEZ YEŞİLTEPE Mah. 2679 Sk.,MERKEZ YEŞİLTEPE Mah. 2681 Sk.,MERKEZ YEŞİLTEPE ZİYA GÖKALP,MERKEZ YÜKSELİŞ,MERKEZ ZAFER NECDET ADALI,MERKEZ ZAFER SAKARYA,MERKEZ ÇANKAYA 6102,MERKEZ ÖZGÜRLÜK;ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ALTINDAĞ 157,MERKEZ ALTINDAĞ 170,MERKEZ ALTINDAĞ Mah. TEOMANPAŞA Cd,MERKEZ ALTINDAĞ Mah. TURGUT REİS Cd,MERKEZ BAHÇELİEVLER,MERKEZ CUMHURIYET 701 SK.,MERKEZ CUMHURIYET 760 SK.,MERKEZ CUMHURİYET 627,MERKEZ CUMHURİYET 680,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 634 Sk.,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 677 Sk.,MERKEZ DENİZ,MERKEZ DUTLUBAHÇE,MERKEZ ELMALI 9,MERKEZ ELMALI Mah. 9 Sk.,MERKEZ ELMALI MİLLİ EGEMENLİK,MERKEZ ETİLER 853, bölgelerinde 12/05/2025 01:00:00 - 12/05/2025 03:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN ANDIZLI,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN GÖKNAR,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. GÖKNAR Sk.,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. SARDUNYA Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA ANDIZLI,MERKEZ AYANOĞLU,MERKEZ AYDOĞMUŞ Mah. 1467 Sk.,MERKEZ AYDOĞMUŞ Mah. 1488 Sk.,MERKEZ AYDOĞMUŞ Mah. 1450 Sk.,MERKEZ AYDOĞMUŞ Mah. 1462 Sk.,MERKEZ DEMİREL 7270,MERKEZ DEMİREL 7280,MERKEZ DÜDENBAŞI Mah. 2371 Sk.,MERKEZ GAZİ 6607,MERKEZ GAZİ 6608,MERKEZ GAZİ Mah. 6593 Sk.,MERKEZ GAZİ Mah. 6598 Sk.,MERKEZ GAZİLER 8275,MERKEZ GAZİLER 8461,MERKEZ GAZİLER Mah. 240 Sk.,MERKEZ GAZİLER Mah. 380 Sk.,MERKEZ HABİBLER,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ 3529,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ GÜNEŞ,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ Mah. 3509 Sk.,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ Mah. 3511 Sk.,MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY 6730,MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY 6739,MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY Mah. 6738 Sk.,MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY Mah. 6739 Sk.,MERKEZ MENDERES AKGÜL,MERKEZ MENDERES GÜNAYDIN,MERKEZ MENDERES Mah. 7748 Sk.,MERKEZ MENDERES Mah. UZUN Sk.,MERKEZ SÜTÇÜLER 6510,MERKEZ SÜTÇÜLER SÜTÇÜLER,MERKEZ VARSAK ESENTEPE 11.,MERKEZ VARSAK ESENTEPE Mah. 7004 Sk.,MERKEZ VARSAK ESENTEPE Mah. 7057 Sk.,MERKEZ VARSAK ESENTEPE ŞELALE,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA 1518,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA METİN OKTAY,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. 1457 Sk.,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. OĞUZ ÖZKAN Cd,MERKEZ VARSAK MENDERES Mah. 7490 Sk.,MERKEZ VARSAK MEND bölgelerinde 12/05/2025 03:30:00 - 12/05/2025 06:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEPEZ,MERKEZ ZAFER MUSTAFA PEHLİVANOĞLU bölgelerinde 12/05/2025 09:00:00 - 12/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA SİNAN HANIMELİ,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. AKSEKİLİ Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. HANIMELİ Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN ÇAKMAKLAR bölgelerinde 12/05/2025 09:00:00 - 12/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEPEZ,.KÜLTÜR MH. DUMLUPINAR BULV. N KÜLTÜR MH. DUMLUPINAR BULV. N: bölgelerinde 12/05/2025 09:00:00 - 12/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KONYAALTI

KONYAALTI,MERKEZ ARAPSUYU Mah. 333 Sk.,MERKEZ ARAPSUYU Mah. 333 Sk.,MERKEZ GÜRSU 328,MERKEZ GÜRSU 328,MERKEZ GÜRSU 329,MERKEZ GÜRSU 329,MERKEZ GÜRSU MAH.,MERKEZ GÜRSU MAH.,MERKEZ GÜRSU Mah. 322 Sk.,MERKEZ GÜRSU Mah. 322 Sk.,MERKEZ GÜRSU Mah. 326 Sk.,MERKEZ GÜRSU Mah. 326 Sk. bölgelerinde 12/05/2025 09:00:00 - 12/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KORKUTELİ

KORKUTELİ,MERKEZ UZUNOLUK 476,MERKEZ UZUNOLUK 494,MERKEZ UZUNOLUK Mah. 448 Sk.,MERKEZ UZUNOLUK Mah. 463 Sk. bölgelerinde 12/05/2025 09:00:00 - 12/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MANAVGAT

MANAVGAT,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. 2178 Sk.,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. ÇEVRE YOLU Blv,MERKEZ ÇOLAKLI TİLKİLER,MERKEZ ÇOLAKLI ÇEVRE YOLU bölgelerinde 12/05/2025 09:00:00 - 12/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MANAVGAT,MERKEZ BEYDİĞİN,MERKEZ KIZILDAĞ DEMİRCİLER,MERKEZ KIZILDAĞ DİNEK,MERKEZ KIZILDAĞ Mah. DİNEK Sk.,MERKEZ SAĞIRİN,MERKEZ SAĞIRİN Mah.,MERKEZ YAVRUDOĞAN ZEYBEKLER HAYTALAR IBRADILILAR SK.,MERKEZ ÇARDAKKÖY,MERKEZ ÇARDAKKÖY Mah. bölgelerinde 12/05/2025 09:30:00 - 12/05/2025 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.