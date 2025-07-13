Kahramanmaraş’ta Expo Arasta Çarşısı’n da tarih kokan bir antikacı dükkânı, ziyaretçilerini adeta geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Her bir köşesi ayrı bir hikâye anlatan bu mekân, yüzlerce yıllık medeniyetin izlerini günümüze taşıyor.

Dükkânın vitrininden içeri adımınızı attığınız anda zaman duruyor. Raflarda yer alan eski Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi paraları, bir dönem sofraların baş tacı olan bakır kap kacaklar, nostaljik duvar saatleri ve artık müzelerde bile zor rastlanan çevirmeli telefonlar geçmişin canlı tanıkları gibi sizi selamlıyor.

Her biri yaşanmışlıklarıyla birlikte antikacının özenle muhafaza ettiği birer kültürel hazine.

Expo Arasta’nın bu nadide köşesi, yalnızca antika meraklılarını değil, aynı zamanda geçmişin ruhunu hissetmek isteyen herkesi kendine çekiyor.

Kahramanmaraş’ta tarihe dokunmak, kültürel mirasa yakından şahit olmak isteyenler için bu antikacı dükkânı mutlaka görülmesi gereken özel bir durak.