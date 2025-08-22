Binlerce Öğrenci Sonuçları Bekliyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri, başarısız oldukları derslerden sorumlu tutuldu. Her dersten 20 soru sorulan adaylara 30 dakika süre verildi.

Puan Hesaplaması Nasıl Yapılacak?

Sınav değerlendirmesinde her testteki doğru cevap sayısından, yanlışların dörtte biri düşülecek. Anadolu Üniversitesi yönergesine göre yaz okulunda başarı notu alt sınırı 35 olacak. Bu barajın altında kalan öğrencilere FF harf notu verilecek.

Sonuçlar İçin Beklenen Tarih

AÖF sınav sonuçları için resmi açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş dönem uygulamalarına göre yaz okulu sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında erişime açılması öngörülüyor.

Öğrencilerin Gözü Anadolu Üniversitesi’nde

Özellikle başarısız dersi bulunan ve mezuniyet için sınav sonucunu bekleyen öğrenciler büyük heyecan yaşıyor. Anadolu Üniversitesi sonuçları açıkladığında öğrenciler, AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.