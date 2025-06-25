İkinci kattaki bir dairede dün akşam saatlerinde meydana gelen ve doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı belirlenen patlamada, binada ciddi hasar oluştu. Patlama sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina Mühürlendi, 10 Aile Tahliye Edildi



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor doğrultusunda, apartman mühürlenerek kullanıma kapatıldı. Binada yaşayan 10 hane tahliye edilerek yakınlarının ve komşularının yanına yerleştirildi.

Patlamanın etkisiyle ikinci kattaki dairenin duvarları yıkıldı. Ayrıca bitişikte bulunan dairenin oturma odasının duvarı da zarar gördü. Apartmanın çeşitli noktalarında yanık izleri oluştu.

Yaralıların Durumu



Patlamada yaralanan Nebahat Topçu ve S.K. hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan C.P. ve A.P. ise ileri tedavi için Ankara'ya sevk edildi. Diğer yaralılar Y.D., V.M. ve S.D.'nin ise tedavilerine devam ediliyor.

Görgü Tanığı: 'Sanki Bomba Atılmış Gibiydi'



Patlamayı yaşayan apartman sakinlerinden Nebahat Topçu, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Topçu, "Patlama sesiyle deprem olduğunu sandık. Çok korktuk. Kapının önünde yatanları gördük, vücutları yanıyordu. Söndürmek için uğraştık, sonra kendimizi dışarı attık. Apartman bir anda silkelendi, sanki bomba atılmış gibiydi. Camlar kırıldı." dedi.

Topçu, binanın mühürlendiğini ve kimlikler, eşyalar gibi kişisel eşyalarını alamadıklarını belirtti. Komşularında kaldıklarını ifade eden Topçu, "Bu akşam nerede kalacağımızı bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.