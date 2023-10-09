Son Günlerde Gündemi Çok Fazla İşgal Eden Konulardan Birisi İse Kira Uyuşmazlıkları Oldu.

Birçok Kiracı Ve Ev Sahibi Kira Uyuşmazlığı Yüzünden Ciddi Sorunlar Yaşarken Yaşan Sorunlar Mahkemelere Kadar Taşındı.

Olayın Tamda Bu Aşamasında Devreye Arabulucular Girerek Olayların Uzamaması Adına Çalışmalar Yaparak İki Taraf Arasındaki Uzlaşmayı Sağlıyor.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Avukat Arabulucu Doğukan Sünbül "Kira Uyuşmazlıklarında 1 Eylül'den İtibaren Ara Bulucuya Başvuru Sayısı 24 Bin 925 Oldu. Bin 903'ü Uzlaşırken Bin 682 Dava Mahkemeye Taşındığını İfade Etti.