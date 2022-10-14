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İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobildeki ağır yaralanan 18 yaşındaki S.A. ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan 18 yaşındaki Umut Yeğen ve 22 yaşındaki Ayşe Aktürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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