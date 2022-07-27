Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son dönemde gelen zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran akaryakıta bu kez indirim geliyor. Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı. Benzinde ise bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim bekleniyor.

Motorinin litresi kaç lira oldu?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 51 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa geriledi.

Benzinin litresi ne kadar olacak?

Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim sonrası İstanbul'da benzin İstanbul'da 22.72'den 22.22'ye, İzmir ve Ankara'da ise 22.84'ten 22.34'e inecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.