Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor.

Brent petrolde yaşanan hareketlilikle birlikte fiyatlar bir iniyor, bir çıkıyor.

Böylelikle araç sürücülerini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatları, hafta içinde çok kez değişime uğruyor.

Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre peş peşe gelen indirimler sürücülerin yüzünü güldürecek.

Benzinin litresi düşüşte

İndirim müjdesi bir kez daha benzin grubuna geldi.

Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 10 kuruşluk bir indirim geldi.

1 lira 17 kuruşluk indirim daha

Ardından ikinci indirim daha açıklandı.

Buna göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 17 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34.64 liradan satılıyor.

Depoda 200 TL fark edecek

Dün benzine gelen 2 lira 10 kuruşluk indirim ile 60 litrelik ortalama bir depoda 126 lira indirim oldu.

Benzine bu geceden itibaren geleceği duyurulan litre başına 1 lira 17 kuruş indirim ile birlikte de aynı depoya artı 70 lira 20 kuruş indirim gelecek.

Böylece iki günde de aynı depodaki indirimin araç sahibine yansıması yaklaşık 200 kuruş olacak.