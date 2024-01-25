Çevredeki kampçıların kazayı fark etmesiyle talihsiz kadın kurtarıldı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devrilen arabasının üzerinde mahsur kalan kadın helikopterle kurtarıldı.
Livermore kentinde nehre düşen aracının içerisinde telefonu kaybolan kadın yardım çağıramadı.
Akıntıya kapılma endişesiyle karaya çıkamayan kadın 15 saat boyunca mahsur kaldı. Bölgedeki kampçıların şans eseri kadını fark etmesinin ardından ekipler yardıma yetişti.
Helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu açıklandı.Kaynak: TRT HABER