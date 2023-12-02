Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Hanedan Mahallesi'nde, aracıyla seyir halindeyken Şükrü Akkoyun, henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Akkoyun, otomobiliyle bir tekstil dükkanına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Akkoyun'u hastaneye kaldırdı.

Akkoyun, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın alacak meselesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışıyor.