Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre, Kumal’ın ölüm nedeni “suda boğulma” olarak kayıtlara geçti. Yapılan ilk incelemede genç kadının vücudunda kesici alet ya da ateşli silah izine rastlanmadığı bildirildi.

Gölette otomobiliyle birlikte bulundu

Elif Kumal’dan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları, Yukarıyapıcı Göleti çevresinde yoğunlaştırılmıştı. Dalgıç ekiplerin gölette yaptığı taramada Kumal’ın kullandığı otomobil su altında tespit edildi. Araçtan çıkarılan Kumal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta dikkat çeken detaylar

Göletten çıkarılan 16 ATB 289 plakalı otomobilde yapılan incelemede, camın yarıya kadar açık olduğu, ön tekerlerin patlak olduğu tespit edildi. Araç balon yöntemiyle su yüzeyine çıkarılarak detaylı incelemeye alındı.

Erkek arkadaşı serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Enis G.’nin ifadesindeki çelişkiler, kayıp ihbarını geç yapması ve yüzündeki tırnak izleri daha önce şüphe uyandırmıştı.

Aile cinayet şüphesini dile getirdi

Elif Kumal’ın ağabeyi İbrahim Kumal, olayın bir kaza olmadığını öne sürerek cinayet şüphesini dile getirdi. Aile, olay gecesine ait kamera kayıtları, kayıp saatler ve bazı paylaşımların soruşturma kapsamında detaylı şekilde incelenmesini talep etti.

Olayla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.