Nevşehir-Ürgüp kara yolu Üçgüzeller mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi...

Emirhan Ş.'nin kontrolündeki otomobil ile Osman Ç.'nin kullandığı cip kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 kişi can verdi

Kazada Emirhan Ş., Osman Ç., Osman Nuri K. ve Can S. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Meryem Çağla D. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Meryem Çağla iki gün dayanabildi

Feci kazada acı haber hastaneden geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 2 yaralıdan biri olan Meryem Çağla D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kız kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti.