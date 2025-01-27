Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Yolu Kuyumcukent Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında bir sürücü araç içerisinde sıkıştı.

İki aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü yoğun çabalar sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından emniyet güçleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Araçlar, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından güvenli bir şekilde kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.