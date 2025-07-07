İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği son saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Yerel kaynaklara göre, saldırı insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildi ve hedef alınan grup, evlerinin önünde toplanmış sivillerden oluşuyordu.

Saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı, ölenler arasında bir bebeğin de bulunduğunu açıkladı. Yaralılar, El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldı; bazıları ağır durumda.