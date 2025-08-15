Penaltılarda Panathinaikos Kazandı

Penaltılarda 4-3'lük skorla Panathinaikos galip gelirken, Shakhtar Donetsk UEFA Konferans Ligi’ne veda etti.

Arda Turan Kırmızı Kart Gördü

Mücadelenin 84. dakikasında Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Arda Turan Sinir Krizine Girdi

Kırmızı kartın ardından Arda Turan, dördüncü hakemin üzerine yürüyerek uzun süre itiraz etti. Ukrayna ekibinin teknik heyetinden bir kişi, Turan’ı güçlükle kontrol etti.

Arda Turan’dan Açıklama

Arda Turan, yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğüm kırmızı kart için üzgünüm ve özür dilerim. Ama altını kalın çizgilerle çizmek istediğim bir şey var: Eğer oyuncularımdan biri haksız bir kart görüp oyundan atılırsa, onun hakkını savunmak zorundayım. Ve bunu yapacağım."

"Bu takımı çok seviyorum. Shakhtar'ın bir parçası olmayı çok seviyorum. Bazen yolun başlangıcı acı verici olabilir ama geleceğe umutla bakmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Konferans Ligi'ndeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Tek takım, tek aile."