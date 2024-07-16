Kahramanmaraş Boğaziçi Mahallesi'nde bir sitenin içerisine giren yılan, site sakinleri arasında korku ve paniğe neden oldu. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalamak için hemen çalışmalara başladı. Ancak yılan, kaçmaya çalışarak asansör boşluğuna girdi.

İtfaiye ekipleri, asansör boşluğuna giren yılanı yakalamak için büyük bir çaba sarf etti. Asansör boşluğunun dar ve karmaşık yapısı, çalışmaları zorlaştırdı. Ekipler, özel ekipmanlar kullanarak dikkatli bir şekilde yılanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar ve titizlikle yürütülen operasyon sonucunda yılan, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde yakalandı.

Yakalanan yılan, doğaya zarar vermemesi ve doğal yaşam alanına geri dönebilmesi için itfaiye ekipleri tarafından uygun bir alanda doğaya geri bırakıldı. Site sakinleri, itfaiye ekiplerinin bu hızlı ve etkili müdahalesi için teşekkür etti.