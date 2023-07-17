Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), savunma sanayisi şirketi olarak, yurt dışında sözleşmeler yapmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) Güçlendirme Vakfı tarafından kurulan ASELSAN, bu kez 123,5 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesine imza attı.

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 123,5 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bilgisi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer aldı.

"Bavunma sistemleri ihracatına yönelik 123,5 milyon dolar tutarında satış sözleşmesi yapıldı"

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklaması şöyle:

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 123,5 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.