101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı envanterindeki tanker uçaklar, 26 bin feet yükseklikte ve saatte 950 kilometre hızla giderken diğer uçaklara havada yakıt ikmali yaparak kesintisiz uçuş imkanı sağlıyor.

İncirlik'teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Asenalar Filo'nun havada yakıt ikmali için yaptığı hazırlıklardan, tanker uçağıyla F-16 ve F-4E/2020 Phantom savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapılmasına kadar tüm süreci görüntülendi.

Asenalar” olarak bilinen bu özel filo, havada yakıt ikmali öncesi kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçiyor. Görev planlaması, hava trafik koordinasyonu ve uçuş emniyeti gibi birçok unsur titizlikle kontrol ediliyor.

Tanker uçakla savaş uçaklarının buluştuğu o kritik anda, gökyüzünde adeta bir dans başlıyor. Uçaklar milimetrik hassasiyetle birbirine yaklaşıyor, sonra bağlantı sağlanıyor ve yakıt transferi başlıyor.

Havada yakıt ikmali, Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel menzilini önemli ölçüde artırırken, özellikle sınır ötesi görevlerde stratejik üstünlük sağlıyor. Aynı zamanda NATO görevlerinde de önemli rol oynayan 101. Filo, Türkiye’nin uluslararası sorumluluklarını yerine getirme kapasitesini de güçlendiriyor.