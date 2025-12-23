Asgari ücrette 2026 yılına yönelik belirleme sürecinde sona yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirirken, gözler yapılacak son görüşmelere çevrildi.

Görüşmelerde kritik temaslar yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin ilk aşamasında TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileriyle bir araya geldi. İkinci toplantı öncesinde ise TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ziyaret edilerek işçi tarafının beklenti ve talepleri doğrudan dinlendi. Bakan Işıkhan, alınan görüşleri komisyona iletti.

Ekonomik veriler masaya yatırıldı

Bakan Işıkhan’ın da katıldığı ikinci toplantıda, ilgili kamu kurumları ve bakanlıklar tarafından hazırlanan ekonomik raporlar komisyon üyeleriyle paylaşıldı. Enflasyon, yaşam maliyeti ve işveren üzerindeki yük gibi başlıklar toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Takvim net: Son tarih 31 Aralık

Asgari ücret görüşmelerinin 31 Aralık’a kadar tamamlanması gerekiyor. Belirlenecek yeni rakamın, Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Birçok ödeme kalemi değişecek

Yeni asgari ücret yalnızca çalışanların maaşlarını değil;

Evde bakım maaşı ,

Stajyer ücretleri ,

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

gibi pek çok sosyal ve ekonomik kalemi de doğrudan etkileyecek.

Asgari ücrette çıkacak nihai karar, milyonlarca çalışan ve hane için 2026 yılı ekonomik dengelerini belirleyecek en önemli başlıklardan biri olarak görülüyor.