Türkiye'nin gözü kulağı, yeni yıl için belirlenecek asgari ücrette..

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısı geride kaldı. İlk günde diyalog vurgusu öne çıktı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, 18 Aralık Pazartesi günü bir kez daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecek.

İkinci toplantıda tarafların, somut beklentilerini rakamlar eşliğinde dile getirmesi bekleniyor.

Ekonomik veri ve raporlar sunulacak

Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

En geç 31 Aralık'ta netleşecek

Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık'ta netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücrette olası ücretler

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde sıralandı:

-Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

-Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

-Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

-Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

-Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.