Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Küçük Nacar Mahallesi’nde sürücüsü bilinmeyen nedenle hakimiyetini kaybettiği traktör ile uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

Bir diğer kaza haberinde ise Afşin-Elbistan-Göksun karayolu üzerinde bulunan Erçene Mahallesi yol kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve iki kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan istikametinden gelen 80 AZ 763 plakalı araç, Afşin yönünden Erçene Mahallesi'ne dönmeye çalışan 10 FA 872 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 80 AZ 763 plakalı aracın içinde bulunan iki kişi hafif yaralandı.Yaralıların durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bir diğer kaza haberi de Elbistan’dan geldi. Elbistan'da, bir otomobilin kırmızı ışıkta duran araca çarpıp menfeze uçtuğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Elbistan-Darıca karayolunun Çiçek Mahallesi kesimindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametinde kırmızı ışıkta duran 46 E 3334 plakalı araca, R.A.'nin kullandığı 46 AGK 405 plakalı otomobil arkadan çarptı. Savrulan otomobil, yaklaşık 3 metrelik menfeze uçtu. Çarptığı araç ise, ters istikamete dönerek durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan R.A.nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Kahramanmaraş’ta seyir halindeki kamyonet alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Kumaşır Mahallesi üzerinde seyir halinde olan kamyonetin yük bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti. Çevredekilerin ve ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu.