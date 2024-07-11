İlk kaza haberi Afşin ilçesinden geldi. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Nadır Mahallesi’nde sürücüsü hafriyat yüklü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada sürücü yaralanırken, maddi hasar oluştu.

Yaşanan bir diğer kazada ise 1 kişi ağır yaralandı. Pazarcık ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ağır yaralandı. Olay, Narlı Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil taklalar atarak hurdaya döndü. Kaza sonucunda, araç sürücüsü direksiyon koltuğunda sıkışarak yaralandı. Olayın 112 Acil İmdat Hattı'na bildirilmesinin ardından, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)