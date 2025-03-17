Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Elbistan'da meydana geldi; olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti. Çarpışma sırasında araçta sıkışan yaralı, itfaiyenin titiz çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı soruşturma başlatırken, trafik güvenliğini sağlamak için ek önlemler alınmaya devam ediyor.