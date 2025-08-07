Kahramanmaraş’ın yüz yıllık zanaat geleneklerinden biri olan Hartlap Bıçakları, bu yıl da Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda ziyaretçilerle buluştu. El işçiliğiyle hazırlanan ürünleriyle öne çıkan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları standı, fuarın en ilgi gören noktalarından biri oldu.

Coğrafi işaret tesciline sahip olan ve ustalıkla işlenen Hartlap bıçakları, yalnızca yerel halkın değil, çevre illerden gelen ziyaretçilerin de beğenisini kazandı. Dayanıklılığı, keskinliği ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bıçaklar; ev kullanımının yanı sıra koleksiyon ve hediyelik amaçlı da yoğun talep gördü.

Fuarda sergilenen ürünler arasında geleneksel modellerin yanı sıra modern tasarımlar da yer aldı. Ziyaretçiler, el emeğiyle üretilen bu özel bıçaklara dokunarak, ustalıkla yoğrulan bu zanaat geleneğini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını yaşatan Hartlap Bıçakları, fuar sayesinde hem tanıtıldı hem de yeni nesillere aktarıldı.