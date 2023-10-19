Yıllar önce yayınlanan, hala tekrarları reyitng rekorları kıran efsane dizi Aşk-ı Memnu oyuncuları gündemden düşmüyor.
'Beşir' değişti
Yıllar içindeki değişimleriyle sık sık konuşulan oyuncular yine sosyal medyada konuşuldu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin başrollerini paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Beşir' karakteriyle tanınan Baran Akbulut'un son hali dikkat çekti.
Eski halinden eser kalmadı
Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un, eski halinden eser kalmadığı göründü.
Kaynak: Haber Merkezi