Adana'da 23 Eylül günü saat 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Alihoca Mahallesi’ndeki boş bir arazide gece iş yerinden çıkıp otomobille evine giden Mehmet Resul D. (51), yol kenarında kendisine el kaldıran Gürcü G.’nün (22) yanında durdu.

Gürcü G., eve gitmek istediğini söyleyip Mehmet Resul D.’den kendisini bırakmasını istedi. Mehmet Resul D., bırakabileceğini söyleyerek kadını aracına aldı.

Aracını boş bir araziye çekince gasbedildi

Bir süre yolda ilerledikten sonra Gürcü G., “Bir şeyler içelim” teklifinde bulundu. Bunun üzerine Mehmet Resul D. ile kadın, içki alıp boş bir arazide durdu. Bir süre sonra otomobile binen 2 kişi, Mehmet Resul D.’yi darbederek anahtarını aldı.

Otomobille yola çıkan şüpheliler, Mehmet Resul D.’yi cep telefonu ve cüzdanını aldıktan sonra yol kenarına bırakıp kayıplara karıştı.

Mehmet Resul D.’nin ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı Abdurrahman S. (26) ve Emrullah A.’nın (33) gerçekleştirdiğini belirledi.

Yakalandılar

Şüphelilerin otomobilin plakasını söktükleri ve son olarak Cumhuriyet Mahallesi’ne gittikleri tespit edildi. Sokağa giden ekipler, otomobili terk edilmiş halde buldu.

İHA'ya göre polis, şüphelileri Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde saklandıkları adrese yapılan operasyonla yakaladı.