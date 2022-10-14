Kağıthane Taksim Tüneli'ni kapatan gençler, burada uzun süre meşalelerle eğlendi. O anlar kamerada.Düğün konvoyları ve asker eğlencelerinden tehlikeli görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

Bir grup arkadaş, asker eğlencesi için konvoy düzenledi.

Yolu kapattılar

Kağıthane Taksim Tüneli'ne geldikleri sırada araçlarından inen şahıslar, yolu trafiğe kapattı.

Tünelin içinde meşale yakan şahıslar hem kendi hem de çevredekilerin canını adeta hiçe saydı.

Polisi görünce kaçtılar

Askere gidecek olan arkadaşlarını havaya fırlattıkları sırada polis ekiplerinin geldiğini gören grup, hızlıca araçlara binerek uzaklaştı.

DHA'nın aktarımına göre; kısa bir süre kapanan tünel trafiği normale dönerken, bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.