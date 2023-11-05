Kahramanmaraş'ta, 10 Kasım'da izleyicilerle buluşacak olan TRT ortak yapımı "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası"nın galası yapıldı.

Yapımcılığını Murat Kaya'nın, yönetmenliğini Sinan Güngör, Halil Öztürk ve Semih Turalı'nın üstlendiği TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın animasyon türündeki üçüncü sinema filmi "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası", afetzede çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Gazze konvoyu yola çıktı Gazze konvoyu yola çıktı

Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür merkezinde gerçekleştiren galada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör miniklerle buluştu.

Kaynak: Ayşe Asır