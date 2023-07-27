Aksu Tv ekranlarında Gündem Özel’in canlı yayın konuğu olan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz asrın felaketinde yaşadığı duyguları kaleme döktüğü şiiriyle yayına başladı.
6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde her koşulda vatandaşların yanında olan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, deprem sonrası ilçedeki son gelişmeleri
AKSU TV ekranlarında yayınlanan gündem özel programında anlattı.
Başkan Gürbüz, Gündem Özel programında Asilhan Yılmaz’ın sorularını yanıtlarken burada sosyal belediyecilik anlamında ilçedeki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Gürbüz konuşmasının devamında ilçede ekmeğin artık ücretsiz bir şekilde dağıtıldığını söyledi.