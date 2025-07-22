Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından büyük hasar gören tarihi yapılar arasında yer alan Ulu Cami, titiz bir restorasyon süreciyle yeniden ayağa kaldırılıyor.

Kentin kurtuluş mücadelesinin başladığı sembol yapılardan biri olan Ulu Cami, depremin ardından hem fiziksel hem de statik açıdan ciddi zararlar almıştı.

Depremin hemen ardından harekete geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğü, alana gönderdiği uzman ekiplerle restorasyon çalışmalarına başladı.

Tarihi dokusunun korunmasına büyük özen gösterilen camide, güçlendirme ve yeniden inşa süreci devam ediyor.

Uzmanlar tarafından, adeta kılı kırk yararak yürütülen çalışmalarda her bir detayın aslına uygun şekilde ele alınıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda hattat olan Arif Yücel, Ulu Cami’nin yalnızca bir ibadet yeri değil, Kahramanmaraş’ın hafızası olduğunu belirtti.

Restorasyon çalışmalarında görev alan Mimar Birge Özgül ise yapının özgün mimarisine sadık kalındığını belirtti.

Deprem sonrası ağır yara alan Kahramanmaraş’ta, tarihi yapıların yeniden ihyası kent halkına moral kaynağı olurken, Ulu Cami’nin ayağa kaldırılması da şehir için sembolik bir yeniden doğuş anlamı taşıyor.