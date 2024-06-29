İçerenköy Mahallesi Ertaç Sokak’ta bulunan 14 katlı binanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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1 kişi dumandan etkilendi
Emniyet ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla apartmandan çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)