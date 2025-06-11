Kahramanmaraş’ın tarihi Kapalı Çarşısı’nda yıllardır mesleklerini sürdüren kalay ustaları, yaz mevsiminin yakıcı sıcaklarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte, çarşının dar ve kapalı yapısı nedeniyle kalaycılar adeta fırın gibi atölyelerinde ter döküyor.

“İşimiz zaten ateşle. Yazın sıcak, kışın duman… Ama geçim derdi dinlemiyor,” diyen ustalar, ekmek parası için her şartta çalışmak zorunda olduklarını ifade ediyor. Özellikle yaz aylarında çarşı içinde sıcaklığın dışarıya göre iki kat daha fazla hissedildiğini belirten esnaf, yoğun sıcak altında çalışmalarına devam ediyor.

Tarihi Kapalı Çarşı’da giderek azalan ilgiye rağmen kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışan ustalar, hem kültürel mirası korumak hem de geçimlerini sağlamak için direniyor. Her geçen yıl çırak bulmanın daha da zorlaştığını söyleyen kalaycılar, mesleklerinin unutulmaması için gençlerin bu alana teşvik edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kahramanmaraş’ta geçmişten bugüne uzanan kalaycılık geleneği, ustaların alın teri ve emeğiyle yaşamaya devam ediyor.