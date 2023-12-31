Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan atlı polisler, zorlu eğitim aşamalarını tamamlayarak göreve hazır hale geliyor.

Atlar, Ankara'daki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde zorlu 6 aylık temel ve ileri düzey eğitimlerini tamamlıyor.

Patlama, duman, ateş ve benzeri görsel ve işitsel öğelere karşı duyarlılık gibi eğitim aşamalarını geçen atlar, toplumsal olaylara müdahale ve devriye görevlerinde etkin rol almaya başlıyor.

Eğitime başlayan biniciler ise 4 aylık temel binicilik eğitimi sonrasında ileri düzey binicilik eğitimi alıyor.