FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu'nda kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Güney Amerika temsilcisi Boca Juniors, Yeni Zelanda ekibi Auckland City ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Arjantin devi, gruptan çıkma şansını devam ettirebilmek için bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak zorunda.

Öte yandan Auckland City de prestij mücadelesine çıkacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Auckland City - Boca Juniors maçı canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Auckland City - Boca Juniors maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Auckland City - Boca Juniors Maçı Ne Zaman?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu üçüncü hafta mücadelesi 24 Haziran Salı günü oynanacak.

Auckland City - Boca Juniors Maçı Saat Kaçta?

Büyük heyecan saat 22.00'de başlayacak.

Auckland City - Boca Juniors Maçı Hangi Kanalda?

Karşılaşma Türkiye'de Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Boca Juniors Gruptan Çıkmak İçin Kazanmak Zorunda

1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grubun kritik virajına giren Boca Juniors, Auckland City karşısında mutlak galibiyet arıyor. Arjantin temsilcisi, kazanması halinde Benfica - Bayern Münih maçının sonucunu bekleyecek.

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, hem C Grubu'ndaki sıralamayı netleştirecek hem de üst tura çıkacak takımların kaderini belirleyecek.