Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
NBA’de Dev Kapışmalar

  • 02:30 — New York Knicks – Boston Celtics (Prime Video)
  • 05:00 — Golden State Warriors – Los Angeles Lakers (Prime Video)

Günün İlk Futbol Maçları

  • 13:00 — Beşiktaş U19 – Antalyaspor U19 (TFF Elit U19 Ligi)
  • 14:30 — Karvan – Kapaz (CBC Sport)

Türkiye’de Basketbol Heyecanı

  • 16:00 — Bodrum Basket – Mersin Gençlerbirliği (TBF TV)
  • 19:00 — Kerasusspor – Kütahya Belediye (TBF TV)
  • 19:00 — Keçiören Belediyesi – Watergarden HT (TBF TV)

Avrupa’da Futbol Maratonu

🇩🇪 Bundesliga 2

  • 19:30 — Fortuna Düsseldorf – Holstein Kiel
  • 19:30 — Karlsruhe – Arminia Bielefeld

🇫🇷 Ligue 1

  • 20:00 — Paris FC – AS Monaco
  • 21:45 — Olympique Marseille – Metz

🇹🇷 Süper Lig

  • 20:00 — Beşiktaş – Antalyaspor (beIN Sports 1)

🇮🇹 Serie A

  • 21:45 — AS Roma – Pisa

🇪🇸 La Liga

  • 22:00 — Real Madrid – Girona

🏴 Premier League

  • 22:00 — West Ham United – Wolverhampton

EuroLeague’de Kritik Geceler

  • 20:30 — AS Monaco Basket – Barcelona
  • 21:00 — Anadolu Efes – Dubai Basket
  • 21:30 — Partizan – Zalgiris Kaunas
  • 21:30 — Virtus Bologna – Baskonia
  • 21:45 — ASVEL Villeurbanne – Kızılyıldız