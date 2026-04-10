NBA’de Dev Kapışmalar
- 02:30 — New York Knicks – Boston Celtics (Prime Video)
- 05:00 — Golden State Warriors – Los Angeles Lakers (Prime Video)
Günün İlk Futbol Maçları
- 13:00 — Beşiktaş U19 – Antalyaspor U19 (TFF Elit U19 Ligi)
- 14:30 — Karvan – Kapaz (CBC Sport)
Türkiye’de Basketbol Heyecanı
- 16:00 — Bodrum Basket – Mersin Gençlerbirliği (TBF TV)
- 19:00 — Kerasusspor – Kütahya Belediye (TBF TV)
- 19:00 — Keçiören Belediyesi – Watergarden HT (TBF TV)
Avrupa’da Futbol Maratonu
🇩🇪 Bundesliga 2
- 19:30 — Fortuna Düsseldorf – Holstein Kiel
- 19:30 — Karlsruhe – Arminia Bielefeld
🇫🇷 Ligue 1
- 20:00 — Paris FC – AS Monaco
- 21:45 — Olympique Marseille – Metz
🇹🇷 Süper Lig
- 20:00 — Beşiktaş – Antalyaspor (beIN Sports 1)
🇮🇹 Serie A
- 21:45 — AS Roma – Pisa
🇪🇸 La Liga
- 22:00 — Real Madrid – Girona
🏴 Premier League
- 22:00 — West Ham United – Wolverhampton
EuroLeague’de Kritik Geceler
- 20:30 — AS Monaco Basket – Barcelona
- 21:00 — Anadolu Efes – Dubai Basket
- 21:30 — Partizan – Zalgiris Kaunas
- 21:30 — Virtus Bologna – Baskonia
- 21:45 — ASVEL Villeurbanne – Kızılyıldız