Soğuk Hava Dalga Dalga Geliyor

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

Türkiye’nin büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisine girerken, birçok bölgede yağış bekleniyor.

Yağışlı Bölgeler Açıklandı

Yağış beklenen bölgeler:

Marmara (Çanakkale hariç)

Doğu Akdeniz

İç Anadolu

Karadeniz

Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri

👉 Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Kuvvetli Yağış Uyarısı Yapılan İller

Özellikle şu bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor:

Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç)

Güneydoğu Anadolu’nun doğusu

Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevreleri

Don, Buzlanma ve Çığ Tehlikesi

Uzmanlar sabah ve gece saatleri için kritik uyarılarda bulundu:

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski

Kar erimelerine bağlı heyelan tehlikesi

Zirai Don Uyarısı

Tarım faaliyetleri için de kritik uyarı yapıldı:

Marmara’nın güneydoğusu

İç Ege

İç Anadolu’nun kuzeyi

Batı Karadeniz’in iç kesimleri

👉Bu bölgelerde hafif zirai don riski bulunuyor.

Sarı Kod Verilen 29 İl

Meteoroloji tarafından uyarı yapılan iller:

Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Ardahan ve Karabük.

Vatandaşlara Kritik Uyarı

Yetkililer:

Sel ve su baskını

Buzlanma

Ulaşımda aksamalar

Tarımsal zararlar

gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.