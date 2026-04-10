Soğuk Hava Dalga Dalga Geliyor
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.
Türkiye’nin büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisine girerken, birçok bölgede yağış bekleniyor.
Yağışlı Bölgeler Açıklandı
Yağış beklenen bölgeler:
- Marmara (Çanakkale hariç)
- Doğu Akdeniz
- İç Anadolu
- Karadeniz
- Doğu ve Güneydoğu Anadolu
- Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri
👉 Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Kuvvetli Yağış Uyarısı Yapılan İller
Özellikle şu bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor:
- Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç)
- Güneydoğu Anadolu’nun doğusu
- Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevreleri
Don, Buzlanma ve Çığ Tehlikesi
Uzmanlar sabah ve gece saatleri için kritik uyarılarda bulundu:
- İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don
- Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski
- Kar erimelerine bağlı heyelan tehlikesi
Zirai Don Uyarısı
Tarım faaliyetleri için de kritik uyarı yapıldı:
- Marmara’nın güneydoğusu
- İç Ege
- İç Anadolu’nun kuzeyi
- Batı Karadeniz’in iç kesimleri
👉Bu bölgelerde hafif zirai don riski bulunuyor.
Sarı Kod Verilen 29 İl
Meteoroloji tarafından uyarı yapılan iller:
Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Ardahan ve Karabük.
Vatandaşlara Kritik Uyarı
Yetkililer:
- Sel ve su baskını
- Buzlanma
- Ulaşımda aksamalar
- Tarımsal zararlar
gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.