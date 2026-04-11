Dev Maçın Tarihi ve Saati Belli Oldu

Kahramanmaraş İstiklalspor’un play-off yolundaki kaderini etkileyebilecek kritik karşılaşma için geri sayım başladı.

Temsilcimiz, Mardin 1969 Spor ile 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 15:00’te karşı karşıya gelecek. Mücadele, Mardin 21 Kasım Stadyumu’nda oynanacak.

Mücadele Yaay platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Play-Off Yarışında Kritik 90 Dakika

Ligde 61 puanla 5. sırada yer alan Kahramanmaraş İstiklalspor, 64 puanla 3. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Bu karşılaşma, yalnızca 3 puan mücadelesi değil, aynı zamanda play-off sıralamasında dengeleri değiştirecek bir kırılma anı olarak görülüyor.

Hedef: Üst Sıralara Tırmanmak

Teknik ekip ve oyuncular, zorlu deplasman öncesi hazırlıklarını sürdürürken takımda morallerin yüksek olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılarak hem puan farkını kapatmak hem de taraftarını sevindirmek istiyor.

Taraftarın Gözü Bu Maçta

Kritik mücadele öncesi Kahramanmaraşlı futbolseverler de büyük heyecan yaşıyor. Alınacak bir galibiyet, hem sıralamayı değiştirecek hem de play-off yolunda önemli bir avantaj sağlayacak.