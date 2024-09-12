1 Eylül itibariyle av yasağının bitmesiyle birlikte her ilde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da balık sezonu açılırken tezgâhlar sezonun ilk balıklarıyla doldu.

2024-2025 su ürünleri av sezonuyla birlikte balıkçılık faaliyetleri, yaklaşık 4 buçuk aylık aranın ardından tekrar başladı.

Denize açılan balıkçılar ağlarını büyük bir heyecanla denize bırakırken, sezonun ilk avlarını gerçekleştiriyorlar.

Ülkenin dört bir yanında balık hallerinde hareketlilik yaşanırken, taze balıklar tezgâhlarda yerini aldı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Balık Pazarı’nda faaliyetlerini sürdüren balıkçı esnafı müşterilerini bekliyor.

Balıkçılar Dernek Başkanı İbrahim Sarı, bu yıl palamutun bol olduğunu söyleyerek Her şehirde olduğu gibi Kahramanmaraş’a da günlük taze balıkların gelmeye başladığını belirtti.